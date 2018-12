Manchester City moet David Silva even missen met hamstringblessure

Manchester City zal “enkele weken” niet kunnen rekenen op David Silva. De 32-jarige Spanjaard sukkelt met een hamstringblessure. Dat bevestigde City-coach Pep Guardiola dinsdag.

Silva kwam niet ongehavend uit de strijd van zaterdag tegen Chelsea (2-0 verlies voor City) en moest de tweede helft het veld verlaten. Volgens Guardiola is de blessure niet te ernstig, maar mist de middenvelder zeker de wedstrijd van woensdag op de zesde speeldag van de Champions League, thuis tegen Hoffenheim.

City is met tien punten uit vijf matchen al zeker van een plaats in de achtste finales van de Champions League. Ook Kevin De Bruyne ligt bij het Engelse team nog in de lappenmand met een knieblessure.