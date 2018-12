Parket verzwaart aanklacht in onderzoek naar studentenclub Reuzegom: “Mensonterende behandelingen”

De dood van Sanda D. na een studentendoop wordt ook een onderzoek naar “onterende behandeling”, zegt het parket. Eerder was er enkel sprake van toediening van schadelijke stoffen en onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

De verzwaring van de aanklacht is het gevolg van doorgedreven speurwerk naar de precieze omstandigheden van de studentendoop. De politie heeft de twee andere slachtoffers, een 19-jarige uit Hove en een 20-jarige uit Zandhoven opnieuw verhoord en daar kwamen nieuwe elementen naar boven. Op basis van die verklaringen moet het onderzoek volgens het parket worden uitgebreid met de kwalificatie “onterende behandeling”.

De feiten duurden urenlang en het parket meent dat er sprake is van strafbare feiten tegenover de twee slachtoffers. In totaal werden drie jongens op de proef gesteld tijdens de studentendoop. Sanda D. is de enige die overleed, de twee andere jongens mochten na een opname in het ziekenhuis naar huis.

Op dit ogenblik werd niemand in verdenking gesteld. Het autopsieverslag is pas volledig als er een resultaat is van het toxicologisch onderzoek, en dat kan nog enkele weken duren.