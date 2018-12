België zit woensdag in vijfde pot bij loting voor pre-kwalificaties WK futsal

België bevindt zich woensdag in Nyon in de vijfde pot bij de loting voor de pre-kwalificaties voor het WK futsal in 2020. Dat maakte de UEFA dinsdag bekend.

De 16 hoogst genoteerde landen op de wereldranking moeten niet deelnemen aan de pre-kwalificaties, in totaal doen 48 landen mee aan de voorrondes. In de pre-kwalificatie wordt tussen 9 januari en 3 februari gespeeld in acht groepen van vier. De eerste twee van elke groep gaan door naar de kwalificatieronde van 22 tot 27 oktober, opnieuw in acht groepen van vier. En ook daarvan gaan de eerste twee door richting de Elite Tour, de laatste kwalificatiefase van 28 januari tot 2 februari 2020.

Het WK Futsal gaat van 12 september tot 4 oktober 2020 in Litouwen door. Portugal is regerend wereldkampioen, Spanje regerend Europees kampioen.