Alvast noteren: deze items scoor je in de solden

Kan jouw kleerkast wel een update gebruiken? Een woord: solden! Van een klassiek wit hemd tot some good old blue jeans, deze items scoor je in de solden.

Een wit (katoenen)hemd

Feit: elke man moet een basic wit hemd in zijn kleerkast hebben hangen. Casual op een jeans of gekleed op een chino, met een wit hemd doe je nooit fout. Tip: kies voor een volledig katoenen hemd, dat ademt een stuk beter dan een hemd uit verschillende synthetische materialen (en verkleint dus de kans op zichtbare zweetvlekken).

Een jeans met donkere wassing

Een tijdloos, recht model met iets donkerdere wassing blijft een rasechte jeans-favoriet. De perfecte pasvorm is enorm belangrijk, dus investeer in een iets duurder exemplaar. Bovendien wordt een jeans mooier met de jaren, dus je soldenkoopje is dubbel en dik zijn geld waard.

Een leren jasje

Stoer, sportief of net casual…Met een (cognac)bruin of zwart leren jasje kan je alle kanten uit. Ook hier kan het geen kwaad om te investeren in een kwaliteitsvol model. De pasvorm is beter en het leer blijft langer soepel.

Klassieke kostuumschoenen

Als je één paar schoenen in de solden wil scoren, laat het dan een paar klassieke kostuumschoenen zijn. Een lederen paar in een neutrale kleur is tijdloos en kan je eindeloos combineren met je kleerkast!