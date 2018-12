Red Lions-kapitein John-John Dohmen opgenomen in ziekenhuis in Bangkok met ernstige longontsteking

De Belgische hockeyspeler John-John Dohmen is nog steeds niet terug in België. Afgelopen vrijdag verliet Dohmen het WK hockey met een ernstige longontsteking. Via zijn officiële website laat de Belgische recordinternational met 368 selecties weten dat hij momenteel opgenomen is in een ziekenhuis in Bangkok.

“Ik heb een eosinofiele longontsteking. Het probleem is dat we niet vinden wat deze ziekte heeft veroorzaakt. De dokters denken dat een parasiet hoogstwaarschijnlijk tot de ontsteking heeft geleid, maar ze willen nog geen mogelijkheden uitsluiten”, klinkt het vanuit Dohmens ziekenhuisbed.

Drie weken geleden, in volle voorbereiding op het wereldkampioenschap, had de 30-jarige spelverdeler van Waterloo Ducks al last van een bronchitis. Een corticoïdenkuur bracht Dohmen er toen weer bovenop. In India kreeg Dohmen echter weer ademhalingsproblemen en was het elke training afzien. Na de wedstrijd tegen India ging het bergaf, en een bloedtest op 6 december bracht slecht nieuws.

“Het eosinofielen gehalte in mijn bloed explodeerde tot 18.960/mm3 (honderd per mm3 is normaal). Bij een longonderzoek werd water in mijn longen geconstateerd. De dokters raadden me ten zeerste af om nog verder te spelen. Mijn specialist in België verzekerde me dat ik me onmiddellijk moest laten opnemen”, aldus Dohmen.

De beste hockeyer ter wereld van 2016 benadrukt dat er geen andere mogelijkheid was. “Ik geef nooit op en ga altijd tot het uiterste. Nu had ik echter geen andere keus. Omdat er niet direct een medische vlucht naar België kon voorzien worden, moest ik in een medisch vliegtuig worden overgebracht naar het ziekenhuis in Bangkok. Zaterdag 15 december keer ik terug naar België”, verzekert Dohmen, die er naar uitkijkt om zijn vrouw en familie in de armen te sluiten.

Donderdag spelen de Red Lions de kwartfinales van het WK tegen Duitsland. Indien België doorstoot naar de halve finales en dan ook de finale op zondag 16 december weet te bereiken, kan Dohmen vanuit België zijn teamgenoten aanmoedigen.