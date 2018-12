As / Lommel / Opglabbeek -

Het Agentschap Natuur en Bos werd met de dood bedreigd nadat medewerkers gisteren zeven tamme everzwijnen doodschoten in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Dierenartsencentrum ‘Assist’ in As werd gevraagd om te helpen bij de daad, maar ze weigerden. “Er was geen risico voor de bevolking en ook niet voor de tamme everzwijnen zelf.”