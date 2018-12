130.452.532 euro aan geldboetes voor ontkleuren en doorverkopen rode huisbrandolie in Limburg

Tongeren / Hechtel-Eksel / Genk / Beringen / Maasmechelen / Opglabbeek -

Vijf jaar, een geldboete van 21.427.323 euro en een beroeps- en koopmansverbod van tien jaar. Dat is de straf voor de Genkse M. S. (40) die samen met zijn broer maar liefst 7,1 miljoen liter rode brandstof ontkleurde en doorverkocht via tankstations in onder andere Hechtel-Eksel, Genk, Zwartberg, Beringen en Maasmechelen. Ze ontdoken zo 1,6 miljoen euro aan accijnzen en BTW. Bij het miljoenenhandeltje stonden nog dertien andere personen voor de rechter waaronder de ex-president van de Hells Angels, die samen met een andere beklaagde geniet van de vrijspraak. Voor alle overige betrokkenen samen sprak de rechter buiten gevangenisstraffen maar liefst 130.452.532 euro aan geldboetes uit.