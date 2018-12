Michel moet het komen uitleggen in de Kamer: sp.a dreigt met motie van wantrouwen

De Kamer organiseert woensdag een debat over de politieke situatie met premier Charles Michel. Dat is dinsdagmiddag overeengekomen tijdens de zogenaamde conferentie van de voorzitters, waarbij de premier samenzit met alle fractieleiders. Of er een vertrouwensstemming zal komen, zoals verschillende oppositiepartijen vragen, is nog onduidelijk. Maar sp.a houdt alvast een motie van wantrouwen achter de hand. Eerder liet de PS al weten bereid te zijn om zo’n motie van wantrouwen te steunen.

De fractieleiders kwamen dus overeen dat er woensdag een debat komt met de premier, na het vertrek van N-VA uit de regering en de doorstart met de drie overblijvende partijen MR, CD&V en Open VLD in een minderheidskabinet.

Volgende week dinsdag staan interpellaties geagendeerd, waaraan dan eventuele stemmingen en moties kunnen worden gekoppeld. De discussie over de vertrouwensstemming is dus nog niet getrancheerd. Intussen krijgt de premier tijd om zijn bilaterale contacten voort te zetten.

Sp.a: “Geen voortzetting van de afbraakpolitiek”

Maar voor sp.a-Kamerfractieleidster Meryame Kitir zou het logisch zijn mocht de premier het vertrouwen vragen. “Als hij dat niet doet, dan hebben we zelf de mogelijkheid om een motie van wantrouwen in te dienen”, waarschuwt Kitir. Indien een motie van wantrouwen een meerderheid krijgt, ligt de weg naar vervroegde verkiezingen open.

“We willen niet vooruitlopen op de feiten, maar we willen dat er verantwoording wordt afgelegd en dat de premier op een eerlijke en transparante manier antwoordt”, benadrukt Kitir. “Is het om de afbraakpolitiek van de voorbije vier jaar voort te zetten? Dan zeggen we neen. Is het om het land niet in chaos te doen belanden? Daarover willen we mee nadenken.”

N-VA: “Regering kan geen wetsontwerpen meer indienen”

Voor N-VA is er intussen geen ruimte in het parlement om wetsontwerpen van de regering te behandelen, zegt fractieleider Peter De Roover. Het parlement kan zelf verder werken met wetsvoorstellen van leden of hoorzittingen. “Maar wetsontwerpen (die door regeringsleden worden ingediend, nvdr.) zijn een probleem, zolang er onduidelijkheid bestaat over hun statuut”, legt De Roover uit.

De fractieleider voelt zich gesterkt door de nota van de juridische diensten van de Kamer, die eerder op de dag bekendraakte. “Dat dit geen nieuwe regering is, kon je politiek niet hardmaken en kan bovendien juridisch niet.” Ook voor De Roover is het nog niet duidelijk waar het nu naartoe moet. Een regeerverklaring moet voor de Vlaams-nationalisten eerst klaarheid brengen.

Groen: “Geen schrik voor vervroegde verkiezingen”

Kristof Calvo (Ecolo-Groen) stelt dat zijn partij geen schrik heeft van verkiezingen, maar er ook geen vragende partij voor is. Een eerste stap voor hem is dat er nu een debat kan plaatsvinden. “Ik hoop dat de premier morgen goed luistert en doorheeft dat er zal moeten worden samengewerkt”, aldus Calvo. Hij wil dat het land werkt, en dat kan via het parlement gebeuren.