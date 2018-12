Nederland vergezelt Red Lions in kwartfinales op WK hockey

De Nederlandse hockeymannen hebben zich dinsdag op het WK in het Indiase Bhubaneswar met sprekend gemak geplaatst voor de kwartfinales. Oranje klopte in een barragewedstrijd Canada met 5-0.

LEES MEER. Red Lions wervelen voorbij Pakistan naar kwartfinale tegen Duitsland op WK hockey.

Balk (16.) opende de score voor Nederland, waarna Kemperman (20.) verdubbelde. Via tweemaal Van Dam (40. en 58.) en Brinkman liepen onze noorderburen uit tot 5-0. Canada kon nooit een vuist maken. Nederland ontmoet in de kwartfinales India, dat in de groepsfase de Red Lions van de eerste plaats in de poule hield.

België veroverde eerder dinsdag een ticket voor de laatste acht. De Lions klopten Pakistan met ruime 5-0 en treffen nu Duitsland. Argentinië moet in de andere kwartfinale voorbij Engeland, en Australië kijkt Frankrijk in de ogen.

Barragewedstrijden (de winnaars plaatsen zich voor kwartfinales):

België - Pakistan 5-0

Nederland - Canada 5-0

Engeland - Nieuw-Zeeland 2-0 (maandag)

Frankrijk - China 1-0 (maandag)

Kwartfinales:

Argentinië - Engeland (woensdag)

Australië - Frankrijk (woensdag)

Duitsland - België (donderdag)

India - Nederland (donderdag)