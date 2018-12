121 Nobelprijswinnaars dringen in brief aan op vrijlating van VUB-gastdocent

De echtgenote van dr. Ahmadreza Djalali heeft aan Amnesty International laten weten dat 121 Nobelprijswinnaars, onder wie de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede Shirin Ebadi en de Nobelprijswinnaars voor Literatuur Orhan Pamuk, J.M. Coetzee en Mario Vargas Llosa, afgelopen zondag een brief gestuurd hebben aan de Iraanse leider Ayatollah Khamenei.

In de brief vragen ze de vrijlating van haar man, ook gastdocent aan de VUB, die al sinds 2016 in Iran in de gevangenis zit. Hij werd na een oneerlijk proces tot de dood veroordeeld, en zijn medische toestand is onrustwekkend.

In de brief schrijft Sir Richard Roberts, Nobelprijswinnaar in 1993, dat de gezondheidstoestand van dr. Djalali snel achteruit gaat. “De man verdient een eerlijk proces, in het licht van de bewijzen die we in ons bezit hebben, en die zullen leiden tot zijn vrijlating”, vervolgt Roberts. Verwijzend naar de steun van 121 Nobelprijswinnaars zegt Roberts dat ze erop rekenen dat ayatollah Khamenei erop toeziet “dat dr. Djalali menselijk en eerlijk wordt behandeld en zo spoedig mogelijk wordt vrijgelaten.”

Hij rekent er ten slotte op dat Khamenei “de Iraanse autoriteiten de opdracht geeft om Djalali naar huis te laten terugkeren, naar zijn vrouw en kinderen, zodat hij ook zijn academisch werk werk weer kan opnemen, wat de mensheid zal ten goede komen.”