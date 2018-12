Muitenberghof en Mollerpad zijn nieuwste straten

Heusden-Zolder - Voor de nieuwe zijstraat Poorthoevestraat koos de gemeenteraad uit de vele inzendingen voor Mollerpad. “Moller” is het dialectwoord voor molenaar en moller Vaes had er jarenlang zijn maalderij.

Begin 2018 werd er een vergunning verleend voor het ontwikkelen van een handelszone aan de Koolmijnlaan nabij de Muitenbergstraat. De nieuwe ontsluitingsweg voor deze handelszone krijgt de naam Muitenberghof. In de nieuwe straat wordt ook parkeergelegenheid voorzien.

Meer nieuwe straten op komst!

Er staan 2 nieuwe bouwprojecten op stapel waarbij ook 2 nieuwe straten worden aangelegd:

• Aan de Sint-Jansblok komt een uitbreiding met 36 woongelegenheden. De nieuwe toegangsweg heeft een nieuwe straatnaam nodig.

• Vanaf de Pastoor Van Mierlolaan zal een nieuwe straat getrokken tussen de sporthal en de achterkant van het Kuipershof. De drankenhal langs de G.Gezellelaan wordt gesloopt. In plaats komen 17 appartementen en een kantoor, verdeeld over 3 woonblokken.

Op onze website www.heusden-zolder.be kan je deze nieuwe straten op plannetjes bekijken. Heb je een passende naam in je hoofd, aarzel dan niet om voor 15 januari je suggestie met wat toelichting in te sturen.

Info: afdeling grondgebiedszaken – 011 80 80 87 – omgeving@heusden-zolder.be – www.heusden-zolder.be/suggestie-straatnaam