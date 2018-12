Gemeente maakt werk van nieuwe parkings

Heusden-Zolder - Het gemeentebestuur maakt werk van nieuwe parkings aan De Schacht en aan seniorencentrum De Zandloper.

De aanleg van de parking is volop in uitvoering. Op Brancardiershof zelf wordt de middenberm verhard en overrijdbaar gemaakt om een vlotte toegang naar de parking te garanderen.

Aan Seniorencentrum De Zandloper werd een bijkomende parking aangelegd in waterdoorlatende klinkers. Er zijn nu 35 extra parkeerplaatsen waarvan 3 voor mindervaliden.

De rioleringswerken tussen de rotonde en de Bolderbergbeek in de Sint-Jobstraat zijn gestart met de bouw van een pompput in een plantvak in de hoek van het pleintje. De rioleringswerken zelf starten in het voorjaar van 2019 zodat er in de eindejaarsperiode niet al te veel hinder verwacht wordt.

In de Sint-Maartenlaan zijn de nutsmaatschappijen gestart met hun voorbereidende werkzaamheden. De wegen- en rioleringswerken starten in het voorjaar van 2019.