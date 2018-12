Eén op de drie Vlaamse fietsdoden sterft in Limburg

Tijdens de eerste negen maanden van 2018 stierven er 34 mensen op de Limburgse wegen. Dat zijn er fors meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, toen 20 weggebruikers het leven lieten. Het merendeel van de Limburgse verkeersslachtoffers zijn fietsers (12 doden). Opvallend: liefst één op de drie fietsdoden in Vlaanderen sterft op Limburgse wegen.

