Studentenclub Reuzegom bestaat niet meer na overlijden student tijdens extreme doop

De Leuvense studentenclub Reuzegom, voor Antwerpse studenten in Leuven, bestaat niet meer. Dat meldt VTM Nieuws. Student en lid Sanda Dia (20) uit Edegem overleed in het ziekenhuis nadat een extreme doop verkeerd afliep. “De studenten zijn bijzonder aangeslagen”, aldus journaliste Nathalie Dyck tijdens het VTM Nieuws.

Sanda Dia (20), een student burgerlijk ingenieur uit Edegem, belandde in een coma nadat hij een te grote hoeveelheid vissaus innam, samen met enkele andere schachten in Vorselaar. Hij overleed donderdag in het ziekenhuis.

“Vlak na het ongeval op de doop hebben zij zichzelf ontbonden, de club bestaat dus niet meer”, legt Dyck uit. “De advocaten die verschillende leden vertegenwoordigen, zeggen dat die leden psychologische bijstand moeten krijgen, omdat dit natuurlijk nooit de bedoeling was.”

De vertegenwoordigers van alle in Leuven actieve studentenclubs komen dinsdag achter gesloten deuren bij KU Leuven-rector Luc Sels. Die zal tijdens de vergadering eisen dat de clubs het ondertussen aangescherpt charter met de universiteit ondertekenen en tot nader order alle ontgroeningsactiviteiten stopzetten.