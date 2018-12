UCI bevestigt: ook komend seizoen 18 WorldTour-teams

Brussel -

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft dinsdag bevestigd dat volgend seizoen dezelfde achttien WorldTour-teams in de hoogste categorie van het wielrennen uitkomen. CCC, het nieuwe team van Greg Van Avermaet, neemt de licentie over van het afgehaakte BMC. Verder veranderde er niets in de top van de wielersport.