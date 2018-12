Doorbraak voor Wout van Aert? Toekomstige werkgever strikt cosponsor voor de komende vijf jaar

Team Oranje, de overkoepelende structuur achter de Nederlandse schaats- en wielerploeg achter het huidige LottoNL-Jumbo, heeft een nieuw cosponsor gevonden in de plaats van het afscheidnemende LottoNL. Het Noorse IT-bedrijf Visma wordt tweede geldschieter voor een periode van minimum vijf jaar. Het Nederlandse team zal volgend jaar als Team Jumbo-Visma door het leven gaan.

En dat zou wel eens goed nieuws kunnen betekenen voor Wout van Aert. De veldrijder is sinds zijn contractverbreking bij Crelan-Charles aan de slag als veldrijder bij het offroad-team van Cibel-Cebon. Maar als hij volgend voorjaar ook op de weg aan de slag wil, moet hij een nieuwe werkgever vinden.

Het is een publiek geheim dat Van Aert een contract heeft getekend bij het Nederlandse team voor 2020 maar over zijn situatie in 2019 heerst nog onduidelijkheid. Nu ploegmanager Plugge met het Noorse Visma een bijkomende geldschieter heeft gevonden, wordt een vervroegde komst van Van Aert almaar voor de hand liggender, temeer daar Jumbo in een korte tijdspanne de Vlaamse markt wil betreden en hiervoor een Vlaams uithangbord nodig heeft.

Van Aert wacht nog een rechtszaak voor de arbeidsrechtbank als gevolg van zijn éénzijdige contractverbreking. Die wordt aangevochten door zijn vorige werkgever Nick Nuyens. Uitspraak hieromtrent volgt in oktober van volgend jaar, de UCI gaf Van Aert intussen groen licht om in 2019 voor een ander wegteam uit te komen.