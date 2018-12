Truiense ex-para schiet “per ongeluk” met luchtdrukgeweer op luidruchtige buurman

Een 49-jarige Truienaar heeft dinsdag in Hasselt een werkstraf van 200 uur gekregen nadat hij op 19 juli 2016 met een luchtkarabijn naar een buurman had geschoten. Het slachtoffer raakte lichtgewond in de borststreek. Ook reageerde de dader, een ex-para, agressief toen de politie ter plaatse kwam. Hij beschadigde de combi en probeerde de pepperspray af te pakken.

Op zijn proces hield de verdachte, die net was teruggekomen van een fietstocht en enkele zware bieren had gedronken, vol dat het een ongeluk was. “Ik ging schieten in mijn tuin op een doel. Mogelijk zijn ...