WK zwemmen kortebaan: Japanner Seto en Amerikaanse estafetteploeg breken wereldrecord

Seto pakte de wereldtitel in een tijd van 1:48.24 en was daarmee 32 honderdsten sneller dan het wereldrecord van de Zuid-Afrikaan Chad le Clos (1:48.56 gezwommen in 2013 in Singapore).

Le Clos werd dinsdag tweede in China, en zwom zelf een nieuw persoonlijk record (1’48”32). Het brons ging naar de Chinees Zhuhao Li (1’50”39).

Ook Amerikanen breken wereldrecord

Het Amerikaans mannelijk estafetteteam op de 4x100m vrije slag verbeterde eveneens het wereldrecord in de finale. Caleb Dressel (45”66 bij de eerste aflossing), Blake Pieroni, Michael Chadwick en Ryan Held klokten een tijd van 3’03”03.

Het kwartet deed zo beter dan hun landgenoten negen jaar geleden in Manchester. Toen zwommen Nathan Adrian, Matt Grevers, Garrett Weber-Gale en Michael Phelps een tijd van 3’03”30.

De Verenigde Staten bleef in de strijd voor het goud maar nipt Rusland (3’03”11) voor. Ook nummer drie Brazilië (3’03”15) klokte een scherpe tijd. (belga)