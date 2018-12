VIDEO. UEFA maakt knappe reportage over Genk-spits Samatta: "Trots dat ik de stap gezet heb"

KRC Genk is bezig aan een topseizoen. Blauw-wit is de fiere leider in de Jupiler Pro League, is nog steeds actief in de Croky Cup én kan zich donderdag in eigen huis plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League. Hoog tijd om één van de Genkse smaakmakers op te zoeken, dacht de Europese voetbalbond UEFA. De keuze viel op aanvaller Ally Samatta, dit seizoen in Europa al goed voor 9 doelpunten (6 in de voorrondes en 3 in de groepsfase). Het resultaat is deze knappe reportage waarin Samatta het onder andere heeft over het leven in zijn geboorteland Tanzania, zijn rolmodel in het voetbal en zijn sterke prestaties bij KRC Genk.