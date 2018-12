New Yorkse agenten rukken baby uit armen van moeder terwijl ze schreeuwt om hulp

De video toont een vrouw op de vloer van een kantoor in Brooklyn, waar verschillende agenten worstelen om haar te arresteren en de eenjarige jongen uit haar armen te halen, terwijl ze roept: “Je doet mijn zoon pijn”. De brute beelden hebben een onderzoek door de NYPD teweeggebracht.

Op een gegeven moment haalt een officier een Taser tevoorschijn en wuift het naar een menigte toeschouwers die zich verzet tegen de acties van de politie. Uiteindelijk wordt de vrouw, de 23-jarige Jazmine Headley, overeind getrokken en in handboeien weggehaald.

Het gevecht brak uit op vrijdagmiddag in een kantoor in Brooklyn van het personeelsbestuur van de stad, dat er welzijnsvoorzieningen beheert. Er waren geen plaatsen beschikbaar, dus zat de moeder op de grond in een hoek, aldus getuige Monae Sinclair, die de video op Facebook plaatste. Een bewaker zei dat ze moest blijven staan ??en belde de politie toen ze weigerde. “Ze had de hele tijd haar baby in haar handen”, schreef Sinclair. “Ik ben zelf een moeder en ik zou mijn verdomde geest verloren hebben als ik dit was, ze zouden me moeten vermoorden.”