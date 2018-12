Eten we over 70 jaar nog truffel? "De kans is klein"

Nog voor de eeuw om is, zou de truffel wel eens uit Europa verdwenen kunnen zijn. Althans dat voorspellen wetenschappers van de Schotse University of Stirling. Volgens hen zal dat een gevolg zijn van de opwarming van de aarde.

Wetenschappers van de University of Stirling hebben de paper 'A risk assessment of Europe's black truffle sector under predicted climate change' gepubliceerd in vakblad Science of the Total Environment. Daarin brengen ze enkele opvallende vaststellingen naar voren over de truffel, meer bepaald de zwarte die je vooral in Italië, Spanje en Frankrijk vindt.

"Onze nieuwe studie voorspelt dat, in het meest waarschijnlijke scenario van klimaatverandering, de Europese truffelproductie tussen 2071 en 2100 met 78 tot 100 procent zal afnemen", zegt hoofdonderzoeker Paul Thomas, die verbonden is aan de faculteit natuurwetenschappen. Omdat de meeste truffels nog steeds in het wild worden geoogst, zijn ze bij uitstek zeer onderhevig aan klimaatschommelingen.

Nog sneller

En daar stopt het slechte nieuws niet voor de liefhebbers van de dure delicatesse. "Die achteruitgang zou evenwel nog sneller kunnen plaatsvinden, zeker wanneer rekening wordt gehouden met andere factoren van klimaatverandering, zoals hittegolven, bosbranden, droogte, plagen en ziekten", vervolgt Thomas. "We riskeren een industrie te verliezen die honderden miljoenen euro's waard is. Maar de sociale impact zou nog groter kunnen zijn, vooral omdat het zoeken naar truffels is ingebed in heel wat lokale culturen en sociale activiteiten."