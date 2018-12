Celebs Topmodel Kendall Jenner laat weinig aan de verbeeldig over op de rode loper

Maandag werden naar jaarlijkse gewoonte The Fashion Awards uitgereikt in Londen. Veel A-listers zakten voor die gelegenheid naar de Britse hoofdstad en paradeerden in oogverblindende jurken - en dat mag je wegens het aantal glitters heel letterlijk nemen. Het Amerikaanse topmodel Kendall Jenner was verantwoordelijk voor de meest gewaagde creatie van de avond: ze droeg een volledig doorzichtige voilleke waardoor ze bijna naakt was. Bloot door middel van transparante stofjes was ook bij anderen, onder wie model Doutzen Kroes, een trend op de rode loper. En ook zilveren glitters en een knipoog naar sixties looks met keurige handtasjes was niet ver weg.