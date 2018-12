Gelukkig kunnen we nog even genieten van onze najaarsgarderobe. Net zoals de modewereld toch al enkele stappen vooruit denken? Van chocoladebruin tot olijfgroen, dit worden de modekleuren van 2019!

Haver

Haver enkel een topper in je bord? Ook in de modewereld wordt deze superfood enorm populair. Haver, een variant van beige, staat prachtig met andere aardetinten als kakigroen, donkerblauw, roestbruin of klassiek wit of zwart.

Olijfgroen

Step aside smaragdgroen, olijfgroen wordt dé groene tint van komend modeseizoen. Bijna elk kleurtype komt ermee weg, de tint is geschikt voor elk seizoen en je bent nooit underdressed met een tint als deze. Het spreekt voor zich dat het team achter high fashion merk Erdem fan is!

Egyptisch blauw

Prada en Kenzo introduceren de blauwe tint van 2019: Egyptisch blauw. Deze kleur tussen indigo en kobaltblauw straalt pure luxe uit. Niet enkel in kleding, ook juwelen, handtassen en schoenen ga je in deze kleur overal zien.

Chocoladebruin

Een outfit om op te eten, dat krijg je door te kiezen voor chocoladebruin. Bruin was al langer een trendkleur, maar anno 2019 mag je gerust voor diepe tinten kiezen. Met jeans, wit of karameltinten…Bruin is het nieuwe zwart!