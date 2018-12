Morgen (woensdag) komt het parlement samen voor een inhoudelijk debat over de politieke situatie. De premier zal er ook zijn.

“De regering spreekt zich nog niet uit over een vertrouwensstemming”, zegt Meryame Kitir, fractieleider voor sp.a. “De stemmingen over de regeerverklaring of over het vertrouwen zijn voor volgende dinsdag”, zegt Kristof Calvo (Groen).