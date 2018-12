Ook in Zoutleeuw stijgt temperatuur voor De Warmste Week

Zoutleeuw - Music For Life van StuBru komt er aan, en ook in Zoutleeuw is er een mooi initiatief voor het goede doel. In2The Circle richt een tweedaagse in ten voordele van De Warmste Week.

Voor het vijfde jaar op rij neemt In2The Circle deel aan Music For Life. “Dit jaar maken we er een spetterend weekend van op 21 en 22 december in OC De Kring in Zoutleeuw”, zegt Luc Taes, initiatiefnemer van dit evenement. Zo kan je zowel vrijdag als zaterdag komen genieten van verschillende activiteiten, waaronder een fakkeltocht, live optredens, café chantant en dj’s. Twee dagen activiteiten wil ook zeggen twee goede doelen. De opbrengsten van dit jaar gaan naar vzw De Poezenpootjes uit Geetbets en Special Team Spirit uit Zoutleeuw.

Vrijdag 21 december is er om 19 uur een fakkeltocht, een uurtje later zijn er live optredens van o.a. The Pink Lemons. Zaterdagnamiddag zorgen AB positief en The Orpheus voor het café chantant, vanaf 20 uur zijn er verschillend dj’s die voor dit goede doel komen optreden. “Wij zetten ons alvast in voor het goede doel en we hopen dat jullie dit ook doen. Kom dus zeker genieten van deze fantastische en gezellige activiteiten en zorg zo samen met ons voor een warme week!”, aldus nog Luc Taes en familie.