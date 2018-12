Ex-Hells Angel krijgt straf met uitstel voor bedreigen TVL

Genk / Maasmechelen -

Een 49-jarige voormalige Hells Angel is dinsdag in Hasselt tot zes maanden cel met volledig uitstel veroordeeld voor het uiten van bedreigingen tegenover TV Limburg. Hij vond het niet kunnen dat TVL zijn frituur in een reportage toonde toen leden van motorclub Outlaws een frietje in zijn zaak kwamen eten.