Was de Reus een Griek? Anonieme getuige legt link tussen Bende van Nijvel en andere gangsterbende

Was de Reus van de Bende van Nijvel een Griek? Die mogelijkheid is weer reëler nu een nieuwe getuige voor het eerst het verband legt tussen de Bende van Nijvel en de Bende van Baasrode rond gangster Philippe De Staerke. De Bende van Baasrode telde liefst drie Grieken in de rangen, onder wie de 1,94 meter grote Apostolos Papadopoulos.