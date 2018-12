Beringen - Op de 2de zondag van december was het Wereldlichtjesdag. Ook in het in het academiegebouw te Koersel werden net als overal ter wereld om 19u lichtjes aangestoken voor de overleden kinderen.

Wereldlichtjesdag. Reeds in 1997 begon het stilletjes aan te groeien, de 2de zondag van december om om 19u overal ter wereld een kaarsje aan te steken voor overleden kinderen. Drie jaar geleden was Genk de eerste gemeente in Limburg, verleden jaar kwam daar ook Beringen bij en zo zijn er nu toch al op 25 plaatsen in Vlaanderen waar men dit in een mooi concept giet. De gezinsraad en Academie voor beeldende kunsten en Academie Muziek Woord en Dans zorgden voor mooie kunstwerken, zang en voordracht.

Stil werd het toen de kinderen de lichtjes aanstaken of elders de namen werden genoemd.



Meer info rond zelfhulpgroepen:

O.V.O.K, Ouders van een Overleden Kind: www.ovk.be

OVK, Ouders van Verongelukte kinderen: www.ovk.be

Met Lege Handen, voor ouders die een baby verloren voor, tijdens of na de geboorte: www.metlegehanden.be

Missing Yuo, voor rouwende kinderen: www.missingyuo.be