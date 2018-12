Deze ontroerende kerstreclame verspreidt een mooie boodschap

In aanloop naar de feestdagen pakken veel bedrijven weer uit met reclames in het kerstthema. Een van de mooiste spotjes komt dit jaar van de Oostenrijkse bank Erste Group, die een verdrietig egeltje in de hoofdrol plaatst.

Het leven van egeltje Henry is niet makkelijk. Hij is nieuw op school, wil vriendjes maken, maar dat verloopt moeilijk omdat zijn stekels iedereen afschrikken. Henry voelt zich eenzaam en verdrietig, maar dan komen eekhoorn Squirrel en zijn makkers op een idee om de nieuwkomer te helpen. Ze schenken hem een toepasselijk cadeau.

Alleen: op vlokjes isomo zit er helemaal niets in de doos. Henry voelt zich beetgenomen, maar niets is minder waar. De andere dieren prikken de schuimpjes vast op zijn stekels en geven hem eindelijk een dikke knuffel om hem in hun vriendengroep te verwelkomen. De moraal van het verhaal: ”Geloof in de kracht van liefde, geloof in jezelf en in het goede van anderen. Liefde zal, ondanks mogelijk obstakels, altijd een weg vinden. En bovenal: geloof in kerstmis.”

Teleurstellende reclame

Elk jaar kijken fans van de betere kerstreclame ook uit naar die van het Britse warenhuis John Lewis. Het spotje stelde dit jaar echter veel mensen teleur wegens “niet kerstmisachtig genoeg”. In het filmpje staat podiumbeest Elton John op verschillende momenten in zijn carrière centraal. Alles draait rond zijn ultieme cadeau: een piano. Velen vinden het nobel idee dat ze de muzikant, die naar verluidt bijna 5 miljoen euro kreeg om mee te doen, in de bloemetjes zetten omdat hij binnenkort aan een afscheidstournee begint, maar missen de magie die anders wel altijd in de jaarlijkse kerstspot zit.