Lecluyse plaatst zich voor finale 50 meter schoolslag op WK-kortebaan in China

Fanny Lecluyse heeft zich zonet geplaatst voor de finale van de vijftig meter schoolslag op het WK kortebaan in het Chinese Ghangzou. De vriendin van Victor Campenaerts realiseerde de zesde tijd in de halve finales. De finale wordt woensdag gezwommen.

De Kortrijkzaanse klokte de zesde chrono in de halve finales (30.15). De acht beste tijden stootten door naar de finale die woensdag om 12u Belgische tijd op het programma staat. De Jamaicaanse Alia Atkinson klokte de snelste tijd met 29.54.

In de reeksen zwom Lecluyse 30.34, de tiende tijd van alle deelneemsters. Haar Belgisch record is 29.74, gezwommen in december 2015 op het EK kortebaan in het Israëlische Netanya. Twee jaar geleden werd Lecluyse op het WK in het Canadese Windsor achtste in de finale.