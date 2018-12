Late Summer Meeting Paalonline

Paal

Beringen - Tijdens de Late Summer meeting ofwel de jaarlijkse samenkomst van paalonline en hun medewerkers werd teruggekeken op het voorbije jaar maar ook al vooruitgeblikt naar volgend jaar. En jawel er staat weer heel wat te gebeuren.

De zomersamenkomst is al enkele jaren geleden verschoven naar later, daarom de Late Summer meeting. Het concept is eenvoudig. Paalonline wil op deze samenkomst met een drankje en hapje al de mensen waar men het voorbije jaar heeft mee samengewerkt even samenbrengen. Zo zie je dat Paalonline veel meer is dan het clubje van 6 bestuursleden. De verschillende werkgroepen lichten hun werking toe. De Denktank is er zo eentje waar 2 bestuursleden samen met een groep diverse mensen regelmatig samenzitten. Luc Savelkoul lichte het voorbije jaar toe, het jaar van de verkiezingen waar men stilgestaan heeft met wat er in de voorbije 6 jaar gevraagd en gerealiseerd is. Gust Luyten lichte vervolgens de werking van de taalcommissie toe. Dit jaar werd er wat minder gewerkt aan de vervollediging van ‘de dikke van Pale’ en cursiefjes maar men heeft oa wel een mooie dialectnamiddag ‘Gezét vanne Böeting!’ gebracht in het dienstencentrum. De més was ook weer een hoogtepunt met het optreden van de Buitingklokken. Met Veldeke Belsj Limburg werd er een vredesboodschap ingesproken. Volgend jaar toe staat er op 4 mei al een dialectdag op de agenda waar paalonline de mensen op een attractieve wijze het Böetings, de schoonste plekken en bezienswaardigheden gaat laten zien. In samenwerking met radio Benelux, Het Buitings Volkstoneel, Veldeke Belsj Limburg zal er ook nog een avondvullend programma worden uitgewerkt en een volgende més staat ook op de agenda.