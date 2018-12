Mijnwerkers-Brancardiers vieren feest van Sint-Barbara

Paal

Beringen - De Mijnwerkers-Brancardiers Paal organiseerden naar jaarlijkse traditie een Sint-Barbarafeest.

Terwijl het kookteam in de keuken nog volop bezig was, verwelkomde voorzitter Domenique alle aanwezigen. Bij de bezinning herinnerde proost Patricia nog even aan het overlijden van Manke, een zeer verdienstelijk bestuurslid. Een eerste kaars werd voor hem aangestoken, een tweede kaars volgde voor al de overleden mijnwerkers-brancardiers.

Tussen de soep en het hoofdgerecht was er tijd voor een kleine huldiging. Wilfried vierde dit jaar z’n 80ste verjaardag, hij is 20 jaar bestuurslid en ging al 18 jaar mee naar Lourdes. Daarbij is Wilfried ook al jaren een trouwe misdienaar. Er gaat geen viering of bedevaart door zonder dat Wilfried van de partij is. Hij kreeg een klein geschenkje en een kruisje van de bisschop. Ook Patricia werd in de bloemen gezet voor haar inzet als proost.

De opbrengst van de tombola gaat zoals steeds naar een goed doel.