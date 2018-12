Niels Destadsbader schrijft emotioneel nummer over het grote verdriet van zijn broer

Niels Destadsbader (30) sluit zijn topjaar af met een emotionele single: Vlinders in haar buik. Geen nummer over een prille liefde, maar over een tragische gebeurtenis in het leven van zijn broer en schoonzus.

In Dag Allemaal vertelt Niels Destadsbader over het verdriet dat hij en zijn naasten te verwerken kregen. Daarin haalt hij vooral de zwangerschapsperikelen van zijn broer Kevin en zijn schoonzus aan. Zij legden een lange weg af om zwanger te worden. Maar toen het eindelijk zover was, overleed hun kindje.

“Over emoties praten, dat blijft moeilijk”, zegt Niels Destadsbader. “Ze wilden zo graag een kindje, maar toen het eindelijk op komst was, liep het fout. Je zag hoe lastig het voor hen was. En ik begreep dat ook.”

De populaire zanger besliste daarom de emoties in een songtekst te gieten. “Ik moest iets doen met de pijn die ik bij hem voelde. Daarom heb ik er een nummer over geschreven. In ‘Vlinders in haar buik’ probeer ik die moeilijke periode onder woorden te brengen.”