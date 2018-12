Het beautyritueel van Kim Kardashian slaat haar fans met verstomming

De Amerikaanse realityster Kim Kardashian heeft in een interview met Busy Tonight, het programma van actrice Busy Philipps, toegegeven dat ze bijna altijd met haar make-up gaat slapen. Beautyfans zijn in shock omdat ze schmink verwijderen beschouwen als een basisvereiste voor een gezonde huid.

Toen Philipps aan Kardashian vroeg of ze wel eens met haar make-up gaat slapen, kwam er een antwoord dat menig beautyfan niet had verwacht. “Ja, dat doe ik bijna altijd”, zei ze. “Ik slaap perfect opgemaakt en misschien werk ik de dag erna hier en daar wat bij, maar ik probeer de look steeds twee dagen intact te houden.” Hiermee maakt de 38-jarige realityster volgens velen een grote fout omdat een laag make-up je huid kan verknoeien als ze er ’s nachts blijft op liggen. Dermatoloog Thomas Maselis legt uit waarom opgemaakt gaan slapen niet zo’n goed idee is, maar waarom het ook geen doodzonde is…

“Een fond de teint, bijvoorbeeld, is samengesteld op basis van woestijnzand en een vette zalf. Dat maakt het product dus heel vettig qua textuur. Iemand met een vette huid zal op die manier te veel gaan hydrateren. Dan kunnen de poriën verstoppen. Als je al gevoelig bent voor acne, kan make-up je extra puisten bezorgen. Wie een droge huid heeft, zal hier minder last van ondervinden.” Maselis voegt er nog aan toe dat er veel verschil is tussen producten. “Goedkope producten zitten vaak vol minerale oliën en dergelijke, waardoor ze extra vettig zijn. Kardashian zal wellicht een drogere huid hebben en kunnen investeren in make-up die qua samenstelling meer op dagcrème en consorten lijkt. De impact op de huid is dan sowieso al minder intens.”

Slapen met make-up: ja of neen? “Het is niet erg als je de schmink er een keertje vergeet af te halen, maar neem geen voorbeeld aan Kardashian, kwestie van de kans op puistjes te voorkomen. Over rimpels hoef je jezelf alvast geen zorgen te maken: er is geen enkel bewijs dat schmink lijntjes en rimpels veroorzaakt. En niet onbelangrijk: je zit niet elke dag op hotel zoals Kim Kardashian. Beddengoed verversen is voor jou en je wil echt niet elke dag lakens verversen.”