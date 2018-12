Carmen Pfaff over pensioen van Jean-Marie: “Ze dwingen hem om verder te werken”

Sinds kort weet Jean-Marie Pfaff (65) op welk pensioen hij vanaf 1 januari recht heeft. En bij dat bedrag hebben de gewezen topvoetballer en zijn echtgenote Carmen (65) hun bedenkingen. “Zo dwingen ze hem om verder te werken”, klinkt het in Dag Allemaal.

“We hebben de voorlopige berekening al eens gemaakt”, zegt Carmen. “Jean-Marie gaat een pensioen krijgen, ja, maar het is niet om over naar huis te schrijven. We kunnen er twee keer mee gaan eten, zeg maar. We zullen voorzichtig moeten zijn en nadenken over sommige uitgaven. En dat voor iemand die al van zijn vijftiende werkt en altijd keurig zijn bijdragen heeft betaald.”

Eén, niet onbelangrijk, vooruitzicht hebben de Pfaffs nog. Het Duitse pensioen, dat Jean-Marie destijds opbouwde tijdens zijn jaren bij Bayern München, moet nog bij het bedrag geteld worden. “Maar voorlopig hebben wij geen enkele zekerheid”, aldus Carmen. “Tja, zo dwingen ze Jean-Marie om verder te werken, he.”

