Het herfstrapport van de Limburgse amateurploegen: onze clubwatchers wikken en wegen

Terwijl de schoolgaande jeugd nog volop bezig is met zijn examens delen wij de Limburgse amateurploegen al hun herfstrapport uit. Onze clubwatchers hebben hun licht laten schijnen en serieus nagedacht hoe goed of slecht hun ploeg het gedaan heeft. Aan de hand van positieve en negatieve argumenten delen zij de titel uit ‘grootste onderscheiding’, ‘grote onderscheiding’, ‘onderscheiding’, ‘voldoende’ en helaas ook ‘niet geslaagd’. Het is nu aan de clubs zelf om te bewijzen of onze deskundigen het bij het rechte eind hebben. Binnen vijftien speeldagen zal het verdict vallen als wij de eindrapporten uitdelen.