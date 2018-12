Red Lions wervelen voorbij Pakistan naar kwartfinale tegen Duitsland op WK hockey

De Red Lions hebben dinsdag met overmacht hun barragewedstrijd op het WK hockey in India gewonnen. Onze nationale hockeyploeg wervelde voorbij Pakistan met 5-0. In de kwartfinales wacht donderdag om 14u30 hockeygrootmacht Duitsland.

Erop of eronder. Dat was de duidelijke opdracht waar de Red Lions dinsdag op het WK voor stonden in het Kalinga Stadium tegen Pakistan. Nadat ze tweede in hun poule waren geworden moesten onze nationale hockeymannen nog een barragewedstrijd afwerken alvorens Duitsland in de ogen te mogen kijken in de kwartfinales.

België was vooraf de grote topfavoriet, maar had in de groepsfase nog niet echt overtuigd. Dat deden de Red Lions vandaag wel. Pakistan stak in het begin van de match nog een paar keer voorzichtig de neus aan het venster, maar nadien namen de Belgen autoritair de partij in handen. Dat overwicht resulteerde na tien minuten in de verdiende voorsprong. Niet toevallig op een strafcorner - België zou er in totaal zeven versieren - trof Alexander Hendrickx staalhard raak. Vlak voor het einde van het eerste kwart verdubbelde Thomas Briels de score na de mooiste aanval van de partij. De fraaie assist kwam van de stick van Nicolas De Kerpel.

De @BELRedLions winnen met 5-0 en stoten door naar de kwartfinale! #RoarTogether pic.twitter.com/ojgjd6EHwU — Play Sports (@playsports) 11 december 2018

In het tweede kwart lieten de Red Lions hun tegenstrever een beetje komen, om vervolgens net voor de pauze genadeloos toe te slaan. Cedric Charlier knalde vanuit een schuine hoek de 3-0 in doel. Het derde doelpunt sneed de adem van de Pakistanen helemaal af. De tweede helft was een maat voor niets. De Red Lions controleerden de partij en maakten er een doorgedreven training van met de oog op de rest van het toernooi. Dockier mocht moederziel alleen de 4-0 binnentikken, Tom Boon zette via een strafbal op zeven minuten van het einde de 5-0-eindscore op het bord.

Een bemoedigende prestatie van de Red Lions, die donderdag om 14u30 Duitsland in de ogen kijken. Dat wordt andere koek. Duitsland werd groepswinnaar in poule D en is de bronzen medaille van de Olympische Spelen van Rio (toen België zilver pakte).

Red Lion Sébastien Dockier zorgt vandaag voor een Instastory uit het verre India.

Foto: AFP

Foto: AFP