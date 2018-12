Harrods in het belachelijke getrokken: "Wie betaalt nu 40.000 euro voor een koelkast?"

Smeg en Dolce & Gabbana hebben een reeks van limited edition keukentoestellen uitgebracht. Het gaat onder meer om blenders, waterkokers en broodroosters, maar de topitems zijn de koelkasten. Eentje daarvan staat te koop in Harrods, maar wel met een flink prijskaartje eraan. Het stuk is zo duur dat er op sociale media flink wordt mee gelachen.

Net geen 40.000 euro, zoveel moet je neertellen voor een van de handgeschilderde koelkasten van Smeg, die in het bekende Londense warenhuis Harrods staat te pronken. Het gaat om een van de honderd exemplaren die het Italiaanse merk lanceerde in samenwerking met het al even Italiaanse Dolce & Gabbana. Zij spraken op hun beurt honderd Siciliaanse artiesten aan die zich met verf mochten uitleven op de koelkasten.

De keukentoestellen maken onderdeel uit van de 'Sicily is my Love'-collectie. Ook een blender, broodrooster, citruspers en waterkoker kregen een make-over, al werden die niet met de hand geschilderd. Dat zorgt er meteen ook voor dat die een stuk goedkoper zijn. Al is 449 euro voor een waterkoker natuurlijk nog steeds een stevige duit.

Lachen op Twitter

Dat er voor de koelkast zoveel geld wordt gevraagd, viel enkele Twitteraars al snel op. Al snel ging de bal aan het rollen en werd er op sociale media flink mee gelachen. "Mijn eerste huis heeft amper zoveel gekost", klinkt het onder meer. "De Kerstman zal moeite hebben om dat door mijn schoorsteen te krijgen", klinkt het nog.