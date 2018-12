OKRA sluit de tentoonstelling rond de Groote Oorlog

Sint-Truiden - OKRA Sint-Truiden heeft actief meegewerkt aan de viering van het einde van de Eerste Wereldoorlog, met een lezing over de gevolgen van deze oorlog, de organisatie van een concert met Amici Cantemus. En vorige zaterdag gingen de leden de tentoonstelling in de abdijsite “sluiten”.

Gedurende drie maanden stond in de abdijsite een namaak-loopgraaf opgesteld, en konden de bezoekers genieten van een tentoonstelling over de oorlog in Sint-Truiden, van demonstraties met morse, van tal van informatieborden op het terrein, van wandelingen langs het oorlogsverleden. En met 5.000 bezoekers, volwassenen en kinderen, mag de Sint-Truidense evenementendienst terugblikken op een geslaagde organisatie. “We hebben hier iets moois neergezet, het werd geapprecieerd door enkele duizenden bezoekers en het evenement werd gedragen door tal van verenigingen uit onze stad. En daar zijn we dankbaar voor. Op vrijdag 14 december, om 18.30 uur sluiten we alles af met een allerlaatste Last Post op de pui van het stadhuis”, zegde schepen Hilde Vautmans.

Nog net voor de stadsdiensten begonnen met de afbraak van de loopgraven, bracht OKRA Sint-Truiden nog een bezoek dat werd afgesloten met de obligatoire koffie met taart, aangeboden door de Vriendenkring van het Stadspersoneel.