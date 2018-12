Zepperse verenigingen scharen zich achter lagere school

Zepperen

Sint-Truiden - Nog voor de eerste steen van de nieuwe school gelegd werd, waren het schoolpersoneel, het oudercomité en de Zepperse verenigingen al druk in de weer om de nodige financiën bij mekaar te sprokkelen. Zoveel jaren later blijft deze financiële impuls nog steeds nodig.

Zes jaar geleden stierf plotseling Zepperenaar Wim Van Cauwenbergh. Hij was de grote motor achter de jaarlijkse kerstmarkt van de lokale lagere school Het Blavierke. De Zepperse verenigingen en het oudercomité hebben sedertdien het initiatief steeds blijven herhalen, ter herinnering aan Wim maar ook, en misschien vooral, omdat de jaarlijkse kerstmarkt in de school, het kerstconcert in de kerk en de verkoop van kerststronken in het dorp zorgden voor financiële ademruimte. De verenigingen zorgden voor allerlei standen, van kerstartikelen tot de Zepperse “djats”, een uitvinding van de laatste pastoor van Zepperen, André Frissaer.

En natuurlijk ontbrak ook de kerstman niet op het appèl: nauwelijks drie dagen na het vertrek van zijn concurrent Sinterklaas, was hij prominent aanwezig.