Dames van Markant Beringen zorgen voor een warm kerstfeest.

Beringen - Niet alleen werd er gezellig getafeld en heerlijk gegeten in een mooi kader bij Peter Daniëls, we hadden dit jaar vooral aandacht voor de minderbedeelden in onze samenleving en daarom werd aan onze leden gevraagd een kerstcadeau mee te brengen voor deze mensen.

Onze oproep werd met groot enthousiasme onthaald.

Markantlid Ria Vanzeir is reeds 25 jaar belangeloos actief binnen Vincentius en bracht enkele pakkende verhalen over schrijnende gezinstoestanden in onze gemeente. Na deze getuigenissen waren onze leden nog meer overtuigd dat het kerstcadeau dat ze meebrachten goed terecht zal komen.

Misschien wordt het dit jaar een beetje meer kerstmis voor deze mensen dankzij de vele giften.