Stel, u heeft deze winter zin in een zonvakantie in een Arabische Golfstaat, maar Dubai, met zijn blingbling en superlatieven, vindt u er wat over. Dan heet Ras Al Khaimah u welkom, dat andere emiraat dat er prat op gaat strand, woestijn, bergen en zelfs groene mangroves te bieden.

Toegegeven, we moesten er zelf even snel Google Maps bijhalen om te zien waar Ras Al Khaimah (RAK) ligt. Het is een van de zeven Verenigde Arabische Emiraten (VAE) in de Perzische Golf, waarvan Abu Dhabi ...