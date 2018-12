Meghan Markle omzeilt stiekem moderegel tijdens The Fashion Awards

Een opmerkelijke verrassing tijdens de uitreiking van The Fashion Awards in Londen. Voor de prijs van British Designer Womenswear werd de Duchess of Sussex aangekondigd op het podium. Niemand minder dan Meghan Markle dus. Zij slaagde er toch weer in een van de regeltjes van de Queen te breken tijdens haar optreden.

In een nog niet zo ver verleden was Meghan Markle zelf veel bezig met mode. Vandaag is ze echter de Duchess of Sussex en moet ze zich aan een reeks regels houden die de Queen haar oplegt. Zo wordt van haar, en bijvoorbeeld ook van Kate Middleton, verwacht dat ze enkel nude of een onopvallende kleur van nagellak dragen. Maar wat droeg Meghan op het podium van The Fashion Awards? Juist ja, een donkere wijnrode, bijna zwarte kleur op haar nagels.

Het is niet voor het eerst dat het nieuwste lid van de koninklijke familie de regels van Elizabeth aan haar laars lapt. Naar verluidt vindt de Queen ook dat Meghan te uitbundig gekleed is en zou haar al aangemaand hebben om het wat bescheidener aan te doen. Niet meteen iets waar ze zich wat van lijkt aan te trekken. Kijk maar naar de zwarte jurk die haar schouders volledig bloot laat en hoe die duidelijk haar babybuik laat zien. In dat opzicht is Kate Middleton een stuk gehoorzamer.

Van haar melk

Dat Meghan opdook tijdens de awardceremonie was trouwens een verrassing van jewelste voor haast iedereen in de zaal en nog niet in het minst voor Clare Waight Keller, die de prijs uit haar handen in ontvangst mocht nemen. In een interview met Vogue gaf de ontwerpster aan dat ze helemaal van haar melk was. Zeker omdat ze elkaar de week ervoor nog hadden gezien en Meghan toen niets had verklapt. De twee zijn vrienden geworden sinds de ontwerpster haar trouwjurk maakte.