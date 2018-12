26-jarige moet wintertransfers regelen bij Sporting Lokeren

Eind augustus ontsloeg Lokeren sportief directeur Willy Reynders. Hij is eigenlijk niet vervangen, maar de Waaslanders hebben in januari wel nood aan versterkingen. Trainer Trond Sollied heeft uiteraard een netwerk, maar iemand zal de deals wel moeten onderhandelen.

Die verantwoordelijkheid ligt nu bij Thomas Bernaert. “Ik was vier jaar lang de rechterhand van Willy Reynders”, zegt hij. “Ik stelde contracten op, deed admininistratief werk, nam medewerkers aan. Ik kan wel zeggen dat je dan heel veel leert. Daarom voel ik me klaar voor deze taak. Al heb ik uiteraard niet de eindverantwoordelijkheid. Die ligt bij onze voorzitter en onze trainer met wie we heel veel gaan overleggen.”

Bernaert studeerde Sportmanagement en voetbalde zelf. “Ik heb heel mijn jeugd bij Standaard Wetteren gespeeld. Ondertussen is dat door de drukke job Edeboys in tweede provinciale geworden, maar ik ken het voetbalwereldje wel een beetje. In deze functie kom je ook snel in contact met clubs en makelaars en die leer je ook heel snel kennen.”

Veel zaakwaarnemers kregen overigens al een mail vanuit Daknam met het wenslijstje van Lokeren. Ze zoeken in januari naar een spits, een rechterflank met diepgang, een centrale/offensieve middenvelder en eventueel een centrale verdediger.