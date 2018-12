Slay je fam met dit kapot lit woordenboekje: met deze lijst begrijp je je kinderen weer

Een vertaalwoordenboekje ­jongerentaal-Nederlands. Als het bestond, spraken je kinderen plots géén Chinees meer aan de keukentafel. Maar het bestaat niet, want zodra ouders of leraars kunnen meepraten, heeft de jeugd natuurlijk een nieuw taaltje nodig. Nu Ketnet de woorden ‘chill’, ­‘cringe’, ‘dissen’, ‘lit’ en ‘boeie’ voorstelt als ­‘kinderwoord van het jaar’, doen wij toch een poging. Meteen de begrafenis van dit lijstje hippe ­termen.

Bae

Letterwoord van het Engelse before anything else. Wat je dus het allerliefste hebt of ziet. Hey bae, betekent dan iets als Dag liefje. Je kan het ook gebruiken in de zin: “Dat kleedje is bae.”

Bestie ...