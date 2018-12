Nog een ongedragen winterjas in de kast? Warme oproep in Beringen om jassen te schenken voor ‘Free on a tree’

Beringen -

In Beringen werd dinsdagochtend het startschot gegeven voor het warme winterjassenproject ‘Free On A Tree’. Het is een initiatief van amateurtheathergezelschap Mals Vlees samen met het stadsbestuur. “Met de eerste echte koude dagen van het jaar doen we een oproep aan onze inwoners om winterjassen die niet meer gebruikt worden weg te schenken”, zegt schepen van welzijn Thomas Vints (CD&V).