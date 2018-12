Kaia Gerber, Gucci en Miuccia Prada scoren op The Fashion Awards 2018

Kaia Gerber met haar broer Presley. Zij werd uitgeroepen tot Model of the Year. Foto: Isopix

In Londen zijn afgelopen avond The Fashion Awards uitgereikt. De awardshow wordt al sinds 1989 georganiseerd door de British Fashion Council en heeft een stevige reputatie opgebouwd. Het zijn zowat de belangrijkste prijzen in de mode die er te winnen vallen. Een overzicht.

Naar jaarlijkse gewoonte werden The Fashion Awards uitgereikt in de Royal Albert Hall in Londen. Vorig jaar nog werd Raf Simons Designer of the Year, die award gaat dit keer naar Pierpaolo Piccioli die bij Valentino aan de slag is als creatief directeur, maar al in 1999 de rangen van het Italiaanse modehuis vervoegde. De prijs voor Model of the Year ging naar Kaia Gerber. De dochter van Cindy Crawford is nog steeds maar 17, maar wel al op alle catwalks terug te vinden. Het begin van ongetwijfeld een goedgevulde prijzenkast.

Brand of the Year werd Gucci. Het zijn boerenjaren voor het Italiaanse modehuis, dat in 2018 ook al werd uitgeroepen tot het populairste luxemerk en zijn omzet met vijftig procent zag toenemen. Kim Jones, die sinds kort bij Dior aan de slag is, kreeg dan weer de Trailblazer award. Daarmee wordt de grootste innovator onderscheiden, hij of zij die de modewereld mee vorm geeft en in een nieuwe creatieve richting stuurt.

Belangrijk is ook dat Miuccia Prada naar huis mocht met de Outstanding Achievement Award, daarmee werd haar indrukwekkende carrière in de bloemetjes gezet. Zij runt al decennialang Prada, dat in 1913 door haar grootvader werd gelanceerd. Ze bouwde het uit tot een merk met wereldfaam. Ook Miu Miu werd door haar opgericht. “Mevrouw Prada’s ragfijn gevoel voor de tijdgeest en hoe ze telkens weer verschillende creatieve disciplines weet te vermengen met elkaar, maken van haar een van de pioniers van de modewereld”, zegt Stephanie Phair, voorzitter van de British Fashion Council.

Andere prijzen:

Urban Luxe: Virgil Abloh voor Off-White

Accessories Designer of the Year: Demna Gvasalia voor Balenciaga

Swarovski Award for Positive Change: Dame Vivienne Westwood

Business Leader: Marco Bizzarri voor Gucci

Special Recognition Award for Innovation: Parley for the Oceans

British Emerging Talent Menswear: Samuel Ross voor A-COLD-WALL*

British Emerging Talent Womenswear: Richard Quinn voor Richard Quinn

British Designer of the Year Menswear: Craig Green voor CRAIG GREEN

British Designer of the Year Womenswear: Clare Waight Keller voor Givenchy

Isabella Blow Award: Mert & Marcus