Fanny Lecluyse plaatst zich voor halve finales 50 meter schoolslag op WK kortebaan in China

Fanny Lecluyse heeft zich afgelopen nacht op het WK zwemmen kortebaan in het Chinese Hangzhou geplaatst voor de halve finales van de 50 meter schoolslag.

De 26-jarige zwemster én vriendin van wielrenner Victor Campenaerts zette in de reeksen met 30”34 de tiende tijd op de tabellen. De zestien beste chrono’s bereikten de halve finales. Ruta Meilutyte (29”56) tekende in de reeksen voor de scherpste tijd.

Lecluyse komt vrijdag in China nog in actie op de 100 meter schoolslag, zondag waagt ze in haar beste discipline, de 200 meter schoolslag, haar kans.

Emmanuel Vanluchene, de tweede Belg in Hangzhou, duikt woensdag pas het zwembad in voor de 100 meter vlinderslag. Ook in de 100 meter wisselslag (donderdag) en de 100 meter vrije slag (zaterdag) komt de 26-jarige Vanluchene in actie. (belga)