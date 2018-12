Sinterklaas op bezoek in WZC Maasmeander

Mechelen aan de Maas

Maasmechelen - Woensdag 5 december kregen we in WZC Maasmeander hoog bezoek. Sinterklaas, zijn twee hoofdpieten en vier leerling-pieten kwamen cadeautjes en wat lekkers brengen voor onze bewoners en voor de kinderen.

De (achter)kleinkinderen van onze bewoners en de kinderen van personeel konden zich inschrijven om een handje aan Sinterklaas te komen geven. Voor al die brave kinderen had Sinterklaas ook nog wat anders meegebracht: een leuk cadeautje en een snoepzakje, gevuld met sinterklaassnoep.

Voor de allerkleinste kinderen was het nog even wennen om op de schoot van Sinterklaas of op de arm van zwarte piet te mogen zitten.

Ook onze bewoners kregen wat lekkers van de zwarte pieten. Ze genoten van de aanwezigheid van de kleine kinderen en natuurlijk van het bezoek van Sinterklaas. Zowel voor jong als oud, groot als klein was het een gezellige namiddag.