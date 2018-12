Drie kinderen en ouders naar ziekenhuis vanwege CO-vergiftiging in Maastricht

Maandagavond is een gezin uit Maastricht naar het ziekenhuis gebracht na een CO-vergiftiging. De toestand van de twee volwassenen en drie kinderen is dinsdagochtend stabiel.

Door een onbekende oorzaak kwam koolmonoxide vrij in de woning van het gezin. Rond kwart over zeven werd de ambulancedienst gealarmeerd. Twee volwassenen en drie kinderen moesten naar het ziekenhuis. Hun toestand is ondertussen stabiel.

Bedwelmd

Volgens getuigen gaat het om een vader, moeder en drie kinderen, onder wie een baby. Ze raakten bedwelmd. Toen een buurman aanbelde en geen gehoor kreeg, alarmeerde hij volgens deze getuigen 112. Het gezin is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van de vergiftiging. De woning is inmiddels geventileerd zodat het politieonderzoek kan starten.

De brandweer heeft de woning in Maastricht inmiddels geventileerd zodat het politie-onderzoek naar de oorzaak van de CO-vergiftiging kan worden opgestart. Het gezin is nog in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. — Brandweer Z-Limburg (@brwzuidlimburg) 10 december 2018